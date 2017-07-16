براهيمي يطير صوب المكسيك

سافرت بعثة نادي بورتو البرتغالي أمس السبت صوب المكسيك من أجل الدخول في تربص تحضيري ولعب بعض اللقاءات الودية، من بين أعضاء بعثة بورتو تواجد لاعب الخضر ياسين براهيمي الذي يبدو أنه اختار البقاء في فريقه الحالي والتركيز على الموسم المقبل في ظل غياب عروض رسمية من الأندية التي ارتبط بها كثيرا في الآونة الأخيرة.

سيلاقي غوادالاخارا وكروز أزول يومي الإثنين والأربعاء

أثناء تواجده في المكسيك سيلعب بورتو كما أشرنا بعض اللقاءات الودية من كبريات الأندية هناك، رفقاء براهيمي سيلاقون غدا الإثنين نادي كروز أزول التاريخي قبل أن يلعبوا يوم الأربعاء المقبل مع نادي غوادالاخارا ومن دون شك سيختار مدرب بورتو تشكيلتين مختلفتين لأن اللقاءين متقاربان جدا.

بقاؤه في بورتو ليس نهائيا ورحيله ممكن

رغم أن براهيمي يتواجد مع فريقه في تربص المكسيك إلا أن هذا لا يعني أنه باق رسميا في بورتو وكل شيء يبقى واردا بما أن سوق التحويلات الصيفية لا يزال مفتوحا ووصول عروض وارد جدا، خاصة أن سيناريو الموسم الماضي لا يزال في الأذهان، فبراهيمي يريد القيام بتحضيرات في المستوى مع ناديه ويضع أمر انتقاله جانبا لكن إن وصل عرض جدي فاللاعب لن يمانع في الرحيل وحتى إدارته ستمنحه الضوء الأخضر بالنظر إلى حاجته الماسة للأموال.

ب-ع