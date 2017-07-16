بلفوضيل يواصل التحضير ولا أنباء جديدة عن رحيله

لا يزال لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل قابعا في فريق البلجيكي ستاندار دو لياج، حيث خاض الجزائري لقاء وديا تحضيريا جديدا معه بنادي موسكرون البلجيكي انتهى بفوز ستاندار بهدف، إسحاق شارك منذ بداية الشوط الثاني ولعب 45 دقيقة حاول فيها رفع حالته البدنية لأن الجانب الفني ليس مهما كثيرا .

طار إلى فرنسا عشية أمس لمواصلة التحضير

في سياق الحديث عن التحضير دائما أعلن الموقع الرسمي لنادي ستاندار دو لياج أن بعثة الفريق سافرت عشية أمس إلى باكي الفرنسي من أجل مواصلة التحضير، إسحاق كان ضمن مجموعة المسافرين ما يعني أن على الجزائري التركيز في المستقبل القريب على فريقه .

الحديث عن رحيله بدأ يخفت واللاعب مطالب بضرورة حسم مستقبله سريعا

مواصلة بلفوضيل لتحضيراته وأيضا سفره مع فريقه لخوض تربص تحضيري في فرنسا يؤكد أن رحيل اللاعب مؤجل، إسحاق ارتبط بعدة فرق في الفترة السابقة لكن ولغاية يوم أمس لم يتوصل لأي اتفاق مع أي من الأندية التي تطلبه، ومع مرور الوقت صار مطالبا بضرورة حسم مستقبله سواء بالرحيل أو حتى البقاء .

بورقعة-ع