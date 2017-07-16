بن رحمة: “ظلمت كثيرا في نيس وشاتورو سيعيدني للتألق”

أدلى لاعب الخضر ونادي شاتورو الجديد محمد السعيد بن رحمة بتصريحات نقلها أمس الإعلام الفرنسي، بن رحمة الذي التحق بفريقه شاتورو قبل يومين قال إنه اختار هذا النادي بسبب الثقة التي منحت له، كما أكد أنه أتى لشاتورو من أجل التألق والعودة لسابق عهده قبل العودة لفريقه الأصلي نيس .

“فافر لم يمنحني الفرصة وظلمني”

بن رحمة بدأ أولا بمهاجمة مدرب نيس لوسيان فافر ولو بطريقة غير مباشرة، حيث كشف أنه ظلم في فريقه لكن أكد أن القرار قراره وعليه احترامه وأضاف: “مع قدوم فافر مدربا جديدا لنيس تغيرت الأمور، حيث قضت وقتا طويلا في الفريق الثاني، اعتبرت أن هذا ظلما في حقي لكن في الأخير هذا قراره ويجب أن أحترمه “.

“قدوتي ميسي وأتمنى أن أصبح يوما مثل بن عرفة”

بن رحمة تكلم أيضا عن طموحاته وكشف أنه يتمنى أن يصبح مثل لاعبين كميسي ورنالدينو وأضاف: ” قدوتي في كرة القدم ميسين رونالدينو وبن عرفة وخاصة بن عرفة، أنه مثلي الأعلى وصار الآن صديقي لقد تحدثت إليه ونصحني كثيرا أحب طريقة لعبه ومراوغاته السلسة أريد أن أكون مثله “.

” سأعمل على تطوير مستواي في شاتورو”

بعد ذلك انتقل بن رحمة للحديث عن تجربته الجديدة وكشف بداية أنها مختلفة عن سابقاتها، ففي المرتين التي أعير فيهما سابقا كانت لنصف موسم فقط وقال: ” لقد أعرت سابقا مرتين، لكن لستة أشهر فقط، الآن سألعب لشاتورو لمدة عام و سأعمل بقوة لكي أقدم كل ما لدي و أطور مستواي هنا “.

مدرب شاتورو: ” أعرف بن رحمة وأعول عليه كثيرا لتحسين مستوى الفريق”

إلى ذلك أدلى مدرب شاتورو جون لوك فاسور بتصريحات حول لاعبه الجديد، فاسور أشاد كثيرا بمحمد السعيد وقال أنه ينتظر منه الكثير وأضاف:” أعرف بن رحمة جيدا خاصة من خلال أهدافه الرائعة التي سجلها، هو لاعب اقتحم المستوى الكبير مبكرا ونحن ننتظر منه الكثير، هو لاعب متعدد المناصب وسأعتمد عليه في المكان الذي أريد “.

بورقعة-ع