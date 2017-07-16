بن طالب يشارك في أول لقاء ضد بادرنبورن

خاض نادي شالك الأماني ثاني لقاءاته الودية وذلك عشية أمس السبت ضد نادي بدرنبورن، اللقاء انتهى بفوز الملوك بهدف وحيد من دون رد سجله الأوكراني كونوبليانكا، من جانب شالك انتظر المدرب الجديد تودورسكي لغاية الدقيقة الستين ليقحم لاعبه الجزائري نبيل بن طالب والذي أخذ مكان زميله الفرنسي سطمبولي، ويعتبر دخول نبيل بن طالب في اخر نصف ساعة متوقع لأن الجزائري التحق مؤخرا فقط بتدريبات فريقه.

سيسافر اليوم إلى الصين من أجل دخول أول تربص خارجي

بلقاء بندرنبورن يكون شالك قد أنهى أولى مراحل تحضيراته، حيث سيطير رفقاء بن طالب اليوم الأحد صوب الصين لبدء الجزء الثاني من فترة التحضيرات، شالك سيلعب لقاءين وديين هامين في رحلة الصين الأول ضد بيشكتاس التركي والثاني ضد إنتر ميلان الإيطالي قبل العودة لإيطاليا بعد أسبوع من أجل بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من فترة التحضيرات .

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