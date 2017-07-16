تربص المحليين ينطلق يوم 5 أوت بسيدي موسى

توصل الناخب الوطني لوكاس ألكاراز رفقة مسؤولي المنتخب الوطني إلى تحديد تاريخ تربص المنتخب المحلي لتحضير مواجهة منتخب ليبيا في ذهاب تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين المزمع إقامتها بكينيا 2018، فوفقا لمصادر موثوقة فإن التربص سينطلق رسميا يوم 5 أوت بمركز سيدي موسى تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة الإسباني ألكاراز وذلك بمركز سيدي موسى، أي قبل أسبوع من تاريخ اللقاء المقرر يوم 12 أوت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

السفر إلى قسنطينة ثلاثة أيام قبل المواجهة

بحسب ذات الاتفاق فإن اللاعبين المعنيين بالتربص سيلتحقون بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى لمباشرة التحضيرات يوم 5 أوت على أن يتم السفر إلى قسنطينة، حيث سيلعب اللقاء ثلاثة أيام قبل تاريخ المواجهة من أجل مواصلة التحضيرات على أرضية ملعب الشهيد حملاوي التي لن تحتضن العديد من الحصص بما أن غالبية اللاعبين لعبوا على هذه الأرضية ويعرفونها جيدا وقد يكتفي اللاعبون بإجراء حصتين على الأكثر، للمحافظة عليها وإبقائها في حلتها الحالية ليوم المباراة.

ألكاراز أعد القائمة النهائية للاعبين

وفقا لما علمناه فإن الناخب الوطني لوكاس ألكاراز قام بغربلة القائمة الموسعة التي كنا قد أشرنا إليها من قبل والتي ضمت 30 لاعبا وقام بإعداد القائمة النهائية للاعبين الذين سيكونون معنيين بدخول التربص التحضيري بسيدي موسى وهي القائمة التي عرفت سيطرة ثلاثة فرق وهي مولودية العاصمة، اتحاد العاصمة ووفاق سطيف، إضافة إلى لاعب أو لاعبين من بعض الفرق الأخرى.

الاختيار تم وفق معاينة لقاءات للبطولة

اختيار الناخب الوطني لقائمة اللاعبين النهائية جاء بناء على عدة اعتبارات أهمها التربص الأول الذي أشرف عليه إضافة إلى تقارير مساعديه الذين عاينوا بعض اللاعبين خلال لقاءات في البطولة الوطنية والعامل الأساسي الذي استند إليه لغربلة القائمة هي الأشرطة التي نقلها معه إلى إسبانيا والخاصة بلقاءات للأندية التي مثلت بأكثر عدد من اللاعبين في القائمة الموسعة، حيث قرر بناء على متابعة هذه المواجهات إبعاد عدة لاعبين بالنظر إلى منصب كل لاعب ومنافسه عليه في القائمة الموسعة.

لا مفاجآت فيها ومعظم الأسماء استدعيت من قبل

الملاحظ على القائمة التي أعدها ألكاراز أنها لم تحمل أي مفاجآت أو وجوه جديدة، فكل اللاعبين سبق لهم التواجد في تربصات المنتخبات الوطنية سواء الأولمبي أو المحلي في قائمة تستند إلى القائمة الاولى التي أعدتها المديرية الفنية من قبل مع وضع روتوشات قليلة عليها بناء على ما وقف عليه بعد المعاينة.

ب-بكوش