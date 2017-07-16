روما يقدم عرضا رسميا بـ23 مليون أورو لمحرز وإدارة ليستر ترفض

كشفت شبكة سكاي سبور أمس أن إدارة نادي روما قدمت أول عرض رسمي لنظيرتها من ليستر سيتي بخصوص لاعب الخضر رياض محرز، سكاي سبور قالت أن كل ما قيل سابقا عن اهتمام روما بمحرز كان صحيحا لكن الحديث عن تقديم أي عروض رسمية لم يكن كذلكن لأن مونشي قدم أمس أول عرض رسمي، وقيمة العرض وصلت لـ23 مليون أورو، حيث ترى إدارة روما أنها قيمة مناسبة لضم الجزائري .

إدارة ليستر رفضت وطالبت بـ35 مليون أورو

بحسب سكاي دائما فإن العرض كان مرفوضا جملة وتفصيلا، حيث طالبت إدارة ليستر سيتي برفع العرض المالي وأكدت أن 23 مليونا عرض ضئيل جدا لا يمكن قبوله، إدارة ليستر وبحسب سكاي طالبت بـ35 مليون أورو، حيث ترى أنها يمكن أن تحرك المفاوضات انطلاقا من هذا الرقم وإلا فإن الصفقة مهددة بالإلغاء، يشار إلى أن 35 مليون أورو قيمة ضعيفة جدا وسبق وأن رفضتها إدارة ليستر سيتي من آرسنال لكن شبكة سكاي سبور كشفت أنها القيمة الحقيقية .

“الكوريري ديلو سبور” تؤكد أن طلبات ليستر سيتي هي 50 مليون أورو وليس 35 مليونا

في وقت لاحق من يوم أمس انفردت صحيفة الكوريري ديلو سبور بخبر أكدت فيه أن إدارة روما تلقت رد ليستر على عرضها والذي قوبل بالرفض، الكوريري قالت أن القيمة المالية التي طالبت بها إدارة ليستر سيتي هي 50 مليون أورو وليس 35 مليون أورو، كما قالت السكاي صباحا وهي قيمة تبدو أقرب للواقع فتخفيض 7 ملايين من قيمة الصفقة يبدو معقولا جدا وليس تخفيضا بأكثر من 20 مليون أورو .

محرز موافق وسيخفض راتبه من أجل الهروب من ليستر

بالعودة لتقارير شبكة “سكاي سبور” فقد أكدت أن مونشي لديه نقطة قوية ينطلق منها في مفاوضته مع ليستر سيتي وهي موافقة اللاعب، الشبكة الإيطالية الرائدة قالت أن مونشي تحدث مع محرز ووكيل أعماله وأقنعهما بالانتقال لروما، لأنها البيئة المناسبة للتألق وقد نجح في ذلك، رياض سيخسر كثيرا جرّاء خطوته هذه خاصة ماليا لكن الصحافة الإيطالية كشفت أن رياض سيغامر من أجل الهروب من ليستر سيتي فحتى إن خسر ماليا في ليستر فإنه سيستفيد رياضيا في روما .

بيع محرز خارج إنجلترا أولوية بالنسبة لليستر

تقارير إيطالية صادرة يوم أمس تكلمت عن التخفيض الكبير في قيمة صفقة محرز وبررت الأمر بالقول أن إدارة ليستر سيتي مستعدة لبيع محرز بثلاثين أو 35 مليون أورو لروما على بيعه بنفس القيم لآرسنال، إدارة ليستر سيتي لا تريد بيع رياض للمنافسين (وكأن ليستر سينافس على اللقب) وخسارة بعض الملايين وبيعه خارج إيطاليا سيكون أحسن لها .

بورقعة-ع