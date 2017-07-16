زفان: “غوركيف لم يكن أبدا محترفا معي”

خص لاعب الخضر السابق مهدي زفان جريدة ليكيب بحوار تحدث فيه عن وضعيته الحالية بعد أن تم إبعاده من مجموعة نادي ران الذي تجري تربصا في سويسرا وقال: ” وضعيتي صعبة جدا، أنا أتدرب خارج المجموعة وهي تدريبات قليلة مقارنة بالعمل مع المجموعة لهذا أتدرب في المساء بمفردي أو مع المحضر البدني، وانتظر إيجاد حل سريع لوضعيتي، غوركيف ورئيس الفريق لم يكونا محترفين معي لأنني لم أنل فرصتي ولعبت لقاءين فقط في كل المنافسات الموسم المنصرم وأشكر مبولحي على الدعم الذي قدمه لي للخروج من هذه الأزمة”.

” أريد مغادرة ران ولو على شكل إعارة”

بعدها كشف زفان أنه لا يريد الاستمرار على هذه الحالة والإدارة مطالبة بإيجاد حل يرضي الطرفين لأنه يرغب في اللعب وقال: ” أريد الخروج من نادي ران ولو على شكل إعارة، أريد اللعب وأتمنى أن يتفهم الجميع وضعيتي، يجب أن يتخذ النادي قرارا بإعارتي في أقرب وقت أو فسخ عقدي”.

“أملك اتصالات من فرنسا، إسبانيا وتركيا”

كشف مدافع الخضر السابق أنه يملك العديد الاتصالات من أندية تريد التعاقد معه وهو يريد إيجاد فريق يضمن له اللعب بشكل مستمر ويسمح له بفرض نفسه وأوضح قائلا “لست لاعب مشاكل، فبالرغم مما حدث لي في ران إلا أنني كنت محترفا، أريد أن أجد فريق يسمح لي باللعب لوقت أطول وفرض نفسي، أملك اتصالات من أندية فرنسية وإسبانية إضافة إلى التركية التي أصبح دوريها يستقطب عديد اللاعبين الكبار، أتمنى أن أجد حلا في القريب العاجل”.

ب-بكوش