غلطة سراي يقترب من ضم فيغولي بعد أن لبى مطالبه

كشفت تقارير فرنسية أمس السبت أن إدارة غلطة سراي اقتربت كثيرا من إتمام صفقة لاعب الخضر ونادي واست هام سفيان فيغولي، موقع “فوتبال 365” الفرنسي وفي خبر حصري قال أن إدارة النادي التركي اجتمعت بوكيل سفيان وأبلغته بقبول كل الشروط ولم يعد أمامه سوى الاتفاق مع إدارة ناديه الإنجليزي، من أجل إتمام الصفقة، ولم يشر الموقع السابق لتاريخ إتمام الصفقة لكنه شدد على أن الأمر بات قريبا جدا.

إدارة غلطة سراي قدمت لفيغولي “منحة” خارج الراتب من أجل التوقيع

كما كنا قد أشرنا إليه في عدد سابق فإن فيغولي كان قد رفض التوقيع في غلطة سراي، إلا إذا لبت له إدارة النادي أو إدارة ناديه الأصلي واست هام منحة خارج الراتب، الأمر لم يكن مقبولا قانونا لأن عقد سفيان مستمر، لكن لاعب الخضر أراد أن يستفيد ماليا بعد أن انتقل مجانا لواست هام، الموقع الفرنسي السابق قال أن إدارة غلطة سراي وافقت على هذا الطلب وستقدم لسفيان منحة من أجل التوقيع، ولم تشر المصادر لأصل هذه المنحة وهل ستقدم من قيمة الصفقة أم من خزينة غلطة سراي.

العقد سيمتد لـ2021 والراتب سيقارب الـ3.3 ملايين أورو

تفاصيل العقد سبق وأشرنا إليها أيضا، حيث كشف الموقع السابق أن العقد الذي سيربط فيغولي بغلطة سراي سيمتد لأربع سنوات قادمة أي لغاية 2021 أما الراتب فسيكون كبيرا جدا وسيصل لـ3.3 ملايين أورو وحتى وإن كان أقل من راتبه في واست هام إلا أنه يعتبر راتبا ضخما وسيؤمن مستقبل الجزائري، حيث يرتقب أن يكون عقده القادم هو الأخير له على المستوى العالي، حيث سيبلغ عمره عند نهاية العقد 33 سنة، يشار إلى أن فيغولي اشترط دائما عقدا طويل الأمد سواء مع فالنسيا أو واست هام أو غلطة سراي أخيرا.

بورقعة-ع