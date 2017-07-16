مسلوب يقترب من التوقيع لسيون السويسري

يسير الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب للحاق بمواطنه جمال مصباح في البطولة السويسرية، ولكن من بوابة نادي سيون الذي يتواجد معه في اتصالات جد متقدمة بحسب ما أفادت به أمس جريدة ليكيب الفرنسية التي قالت أن صاحب 31 سنة، والذي سقط هذا الموسم إلى الدرجة الثانية الفرنسية رفقة ناديه لوريون لا يرغب في المواصلة مع ناديه في هذه الدرجة التي يراها بعيدة عن مستواه وهو الذي لعب لمواسم في الليغ 1، مسلوب ووفقا لتقرير ليكيب يتواجد في سيون من أجل تفقد المرافق الرياضية للنادي وإجراء محادثات مع مسؤولي الفريق للوصول إلى أرضية اتفاق تقضي بلعبه في النادي السويسري بداية من الموسم القادم.

لوريون لن يمانع وسيبيع عقده

بالمقابل يدرك مسلوب جيدا والذي أخبر مسؤولي ناديه لوريون بأنه لا يرغب في اللعب في الدرجة الثانية الفرنسية في حال اتفق مع مسؤولي نادي سيون ، و إدارة لوريون ستقبل بالعرض المالي الذي سيصلها من سويسرا والاستفادة قدر المستطاع من اللاعب وعدم تركه يرحل مجانا، فلاعب الخضر السابق سيكون حرا في اختيار وجهته في جانفي القادم بما أن العقد الذي يربطه بالنادي ينتهي في هذا الشهر.

الدرجة الأولى السويسرية أحسن من الليغ 2

انتقال مسلوب إلى نادي سيون الناشط في الدوري الممتاز سيكون مناسبا لرغبة اللاعب بالبقاء في المستوى العالي، فاللعب في سويسرا رغم أن بطولتها ليست قوية أحسن من اللعب في الدرجة الثانية الفرنسية وحتى مسلوب الذي لم يظهر كثيرا الموسم المنصرم بسبب الإصابات وخيارات المدرب، قد يعود للتوهج من جديد في بطولة مستواه العام سيسمح له بالظهور ولما لا العودة من جديد في الشتاء لليغ 1 الفرنسية.

ب-بكوش