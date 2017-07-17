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أديبايور يكشف سر رحيله الغريب عن الريال

أديبايور يكشف سر رحيله الغريب عن الريال

By admin
17 يوليو، 2017
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كشف اللاعب الدولي التوغولي ايمانويل أديبايور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني الاسبق في عهد البرتغالي جوزي مورينيو سبب الرحيل الغريب عن الفريق.
وتابع أديبايور في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: كنت أريد البقاء في النادي الأبيض لفترة أخرى.
وأضاف: لقد حاولت فعل كل شئ للبقاء في الريال ولكن شقيقي الصغير لم يكن يرغب في الاستمرار هناك ، لقد أرسل لي خطاباً من العائلة إلى النادي.
وأنهى تصريحاته: لقد طلبوا من النادي عدم الإبقاء على خدماتي ، ولا أقول ذلك كسبب ولكن هو جزء منه في النهاية.
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