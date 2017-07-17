إشبيلية مهتم بالتعاقد مع بودبوز

كشفت جريدة فرانس فوتبال أن نادي إشبيلية مهتم بالتعاقد مع الدولي الجزائري وصانع ألعاب نادي مونبوليي الفرنسي لكن اهتمام النادي الأندلسي بخدمات خريج سوشو يصطدم بالمبلغ الذي اشترطه النادي الفرنسي لتسريح نجم الفريق الأول وهو 15 مليون أورو رغم أن خبر فرانس فوتبال قال أنه 10 ملايين فقط، إشبيلية ليس الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامه بلاعب الخضر لكن المطالب المالية لمونبوليي جعلت الجميع ينسحب، بما أنه مبلغ مبالغ فيه كثيرا رغم استطاعة الأندية الإنجيلزية دفعه.

قد يغيب لستة أسابيع بداعي الإصابة

في سياق منفصل كشفت تقارير إعلامية أن الإصابة التي تعرض لها بودبوز مؤخرا في تدريبات الفريق والتي اضطرته للعودة إلى مونبوليي لإجراء فحوصات معمقة، قد تجبره على الابتعاد عن الميادين لفترة لن تقل عن ستة أسابيع وهي مدة ستؤثر كثيرا في تحضيرات رياض للموسم القادم، وتؤثر حتى في العروض التي كان متوقعا أن تصله من الأندية الراغبة في التعاقد معه.

ب-بكوش