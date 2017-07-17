باريس سان جيرمان يوافق على رحيل فيراتي مقابل نيمار

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك رغبة من المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي في دعم خط الوسط خلال الصيف الحالي.

كانت الصحف المقربة من العملاق الكتالوني قد أكدت أن إدارة الفريق تسعى لضم فيراتي مقابل 70 مليون يورو ولكن النادي الباريسي رفض ذلك العرض، مما جعل صحيفة “سبورت” تتحدث عن تقديم مبلغ من المال بالإضافة إلى لاعب وسط قد يكون راكيتيتش أو غوميز.

ومن الجانب الفرنسي وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية يوافق باريس على رحيل فيراتي في حالة وحيدة وهي ضم نجم البلوجرانا نيمار دا سيلفا.

أكدت الصحيفة أن العملاق الباريسي قد يقدم فيراتي و120 مليون يورو من أجل ضم الساحر البرازيلي.

يأتي ذلك بعد تقارير صحيفة “سبورت” التي أكدت أن نيمار قد يرحل عن برسا هذا الصيف حيث أن عائلته تدفعله لذلك من أجل أن يكون نجم الفريق الأول في مكان آخر.

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