بهلولي: “بيلسا لديه طريقة لعب مميزة وعلينا التأقلم معها”

أدلى الفرانكو جزائري فارس بهلولي بتصريحات للإعلام الفرنسي تكلم فيها عن أول خرجة لنادي ليل هذه الموسم بقيادة المدرب الجديد مارسيلو بيلسا، بهلولي قال أن النادي حقق فوزا مهما في لقاء ظهرت فيه الطريقة المميزة التي جلبها المدرب الأرجنتيني للفريق، بهلولي أشاد كثيرا بمدربه الجديد وقال أن طريقه تعامله فريدة من نوعها، وحقق بهلولي وزملائه في ليل فوزا بهدفين من دون رد على حساب رامس وشارك فارس في النصف الثاني من اللقاء وقدم مستوى طيب جدا، حيث يعمل حاليا على إقناع مدربه بمنحه فرصة مازال يبحث عنها منذ خروجه قبل عامين من ليون، أين كان يجد نفسه في كل مرة معرض للإصابة التي أثرت كثيرا في مشواره رغم ما يقال عن إمكانياته الكبيرة جدا.

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