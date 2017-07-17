تصرف واضح من إبراهيموفيتش يُلمح ببقائه في اليونايتد

أعطى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم منتخب السويد السابق إشارة قوية الى أنه سيبقى مع فريق مانشستر يونايتد في الموسم الجديد 2017-2018 .

ويذكر أن إبراهيموفيتش كان قد انضم الى فريق مانشستر يونايتد في صيف العام الماضي قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة إنتقال حر .

وأعلن فريق مانشستر يونايتد في الفترة الماضية عن أن عقد إبراهيموفيتش لن يتم تجديد مع الشياطين الحمر .

وذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن إبراهيموفيتش قام بتسجيل أولاده في أكاديمية مانشستر يونايتد مما يعني أنه يخطط للبقاء مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل .

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر افريل الماضي .