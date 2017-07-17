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تصرف واضح من إبراهيموفيتش يُلمح ببقائه في اليونايتد

تصرف واضح من إبراهيموفيتش يُلمح ببقائه في اليونايتد

By admin
17 يوليو، 2017
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أعطى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم منتخب السويد السابق إشارة قوية الى أنه سيبقى مع فريق مانشستر يونايتد في الموسم الجديد 2017-2018 .
ويذكر أن إبراهيموفيتش كان قد انضم الى فريق مانشستر يونايتد في صيف العام الماضي قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة إنتقال حر .
وأعلن فريق مانشستر يونايتد في الفترة الماضية عن أن عقد إبراهيموفيتش لن يتم تجديد مع الشياطين الحمر .
وذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن إبراهيموفيتش قام بتسجيل أولاده في أكاديمية مانشستر يونايتد مما يعني أنه يخطط للبقاء مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل .
وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر افريل الماضي .
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