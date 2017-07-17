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رحيل غزال لا حدث عند زميله جوردان فيري

رحيل غزال لا حدث عند زميله جوردان فيري

By admin
17 يوليو، 2017
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كشف جوردان فيري لاعب ليون وزميل غزال السابق أن رحيل لاعب الخضر إضافة إلى أربعة من كوادر الفريق لن يشكل أي شرخ في الفريق الموسم المقبل، فيري قال أن الإدارة تعرف ماذا تفعل واتخذاها قرار بيع بعض اللاعبين وعدم التجديد لغزال لا بد أن يكون في صالح الفريق، قبل أن يؤكد أن المستقدمين الجدد سيقدمون ما هو منتظر منهم ومحاولة خلافة الراحلين بأحسن طريقة .

الحديث متواصل عن اقتراب غزال من ميلان

بعيدا عن تصريحات فيري مازال الإعلام الإيطالي يؤكد اقتراب لاعب الخضر رشيد غزال من وضع توقيعه على كشوفات نادي ميلان تقارير صحفية لا حصر لها، تكلمت يوم أمس عن تقارب وجهات النظر بين وكلاء غزال ومسيري ميلان في انتظار إتمام الصفقة فعلا ووضع حد للشائعات، ويتواجد ميلان حاليا في الصين وفي حال توصل رشيد لاتفاق  مع مسيري النادي اللومباري في هذه الأيام كما يقول الإعلام الإيطالي فإنه سيسافر صوب الصين للدخول في تربص فريقه التحضيري .

بورقعة-ع

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