روبرت يكذب تقارير فيراتي … ويطمئن الجمهور على نيمار

كذب روبرت فرنانديز السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني جميع التقارير التي تقرب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي ودخول لاعبين من الفريق ضمن صفقة تبادلية.

وقال روبرت في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: اللاعبين لديه عقد مع الفريق ونحن ملتزمين به ، نريد الحصول على الأفضل بكل تأكيد ولكن ليست هناك أي نية للتفريط بأي لاعب من أجل شراء فيراتي.

وتابع: الأفضلية ستكون للاعب قادر على التواجد في أكثر من مركز في وسط الملعب وهو ما نبحث عنه في الوقت الحالي وسنرى أفضل الخيارات.

وأضاف: لم يصل لنا أي عروض للحصول على أي لاعب من الفريق.

وأنهى تصريحاته: اعتقد أن رحيل نيمار أمر لن يحدث من خلال الشرط الجزائي.