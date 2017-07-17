صراع إيطالي ثلاثي على متوسط الريال

أكدت تقارير صحفية ان هناك منافسة شرسة بين ثلاثة أندية إيطالية من أجل التعاقد مع لاعب ريال مدريد ماتيو كوفاسيتش.

ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو الإيطالية أن هناك صراع ثلاثي من أجل التعاقد مع كوفاسيتش أبطاله كل من اي سي ميلان ، انتر ميلان ونابولي.

ويعد وصول اللاعب الأسباني داني سيبايوس لفريق ريال مدريد بمثابة بطاقة خروج لكوفاسيتش من الريال .

الأمر الذي زاد إهتمامات الأندية الراغبة في التعاقد مع كوفاسيتش ، وسط أمال لتدعيم خط وسطهم الموسم القادم .

ويذكر ان الريال كان قد رفض عرضًا من توتنهام بمبلغ 25 مليون يورو للتعاقد مع كوفاسيتش.