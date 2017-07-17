فالفيردي: جيد أن تمتلك ميسي “النادر” في فريقك

قال إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أنه أمر في امتلاك لاعبًا مثل ليونيل ميسي، نجم الفريق، أفضل من إعداد خططًا لإيقافه.

وكان نادي برشلونة قد أعلن منذ أسابيع عن الاتفاق مع فالفيردي، لتولي منصب المدير الفني في الفريق خلافة للويس إنريكي.

قال فالفيردي، في تصريحات صحفية، أن ميسي لاعب نادر، يستطيع أن يؤدي جيدًا في عدة مراكز، بغض النظر عن المكان الذي بدأ فيه، لكنه في النهاية يقف في مكان جيد.

ويشار إلى أن ميسي قد سجل هدفين في نهائي كأس إسبانيا 2015، ضد أتليتك بلباو الذي كان يدربه فالفيردي.

وتابع “أشعر بالارتياح، حينما ترى أن الفرق الأخرى تفتقر للاعب الذي يستطيع إيقافه”.

ثم تطرق للحديث عن أندريس إنييستا، قائد الفريق الذي يمتلك موسم واحد فقط في عقده مع برشلونة، وقد أعلن مسبقًا أنه يفكر في الاعتزال داخل البلوجرانا.

وتابع “التحدث عن رحيل إنييستا أو اعتزاله أمر باكر جدًا، أهم شيء أنه سعيد في الفريق، ودعنا نرى ما سيقدمه هذا الموسم، أنه من نوعية اللاعبين الذين يصعب أن تجد لهم مثيل.

واحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، فيما توج بكأس ملك إسبانيا.

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