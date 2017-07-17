فينارباتشي يسعى لخطف فيغولي

كشف موقع هابر 1903 التركي أمس أن نادي فينارباتشي دخل السباق من أجل الظفر بخدمات الدولي الجزائري في صفوف نادي واست هام الإنجليزي سفيان فيغولي وخطفه من الغريم التقليدي غلطة سراي الذي يتواجد في أحسن رواق للتوقيع للاعب الذي توصل معه إلى اتفاق شبه نهائي في انتظار حسم بعض التفاصيل قبل إتمام الصفقة، دخول فينارباتشي السباق جاء بعد إصابة أحد لاعبيه في مركز الجناح وهو ما جعل الإدارة تحول اهتمامها لفيغولي بما أنه لم يوقع رسميا مع غلطة سراي وستعمل جاهدة لإقناعه ماليا بما أن نادي معروف بقوته المالية في تركيا.

غلطة سراي يبقى الأقرب لضمه

دخول نادي فينارباتشي الخط لخطف اللاعب لن يغير في موقفه وموقف إدارة واست هام التي تكون قد اتفقت مع وكيل أعمال فيغولي ولبت جميع مطالبه المالية بما فيها منحة توقيع إضافة إلى راتب سنوي جد معتبر ولم يتبق إلا إنهاء الأمور مع نادي الهامرز حول بعض التفاصيل المالية لإعلان لاعب فالنسيا السابق جديد غلطة سراي في الميركاتو الحالي، رغم تواجد أندية أخرى ترغب في ضم الجزائري من إنجلترا وإسبانيا وقد تخلط كل الحسابات.

ب-بكوش