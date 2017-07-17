كارفاخال يحذر منافسي الريال قبل بداية الموسم

وجه اللاعب الدولي الإسباني داني كارفاخال رسالة تحذيرية لجميع الاندية المنافسة لناديه ريال مدريد قبل بداية الموسم المقبل في جميع المسابقات.

وقال الظهير المميز في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: نحن نريد الفوز بجميع الالقاب في الموسم الجديد ، وفخور بكوني متواجد بنادي كبير مثل الريال

وتابع: مرحلة الإعداد تتطلب من اللاعبين التركيز والتحضير بشكل قوي لمباريات الموسم وهو أمر ضروري.

وأنهى تصريحاته: مباريات السوبر الأوروبي تذكرني بما حدث امام إشبيلية بالموسم الماضي وتسجيلي لهدف الفوز في شباك المنافس وأريد أن أكون بطلاً في الموسم المقبل أيضاً.