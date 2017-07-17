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كارفاخال يحذر منافسي الريال قبل بداية الموسم

كارفاخال يحذر منافسي الريال قبل بداية الموسم

By admin
17 يوليو، 2017
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وجه اللاعب الدولي الإسباني داني كارفاخال رسالة تحذيرية لجميع الاندية المنافسة لناديه ريال مدريد قبل بداية الموسم المقبل في جميع المسابقات.
وقال الظهير المميز في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: نحن نريد الفوز بجميع الالقاب في الموسم الجديد ، وفخور بكوني متواجد بنادي كبير مثل الريال
وتابع: مرحلة الإعداد تتطلب من اللاعبين التركيز والتحضير بشكل قوي لمباريات الموسم وهو أمر ضروري.
وأنهى تصريحاته: مباريات السوبر الأوروبي تذكرني بما حدث امام إشبيلية بالموسم الماضي وتسجيلي لهدف الفوز في شباك المنافس وأريد أن أكون بطلاً في الموسم المقبل أيضاً.
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