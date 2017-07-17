كالهانغولو:العودة لدوري أبطال أوروبا أهم من المنافسة على لقب الاسكوديتو

شدد النجم التركي هاكان كالهانغولو صانع ألعاب آي سي ميلان على ضرورة العودة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل المنافسة على لقب الاسكوديتو.

كالهانغولو هو واحد من اللاعبين 10 الذين وقعوا لميلان هذا الصيف.

وقال كالهانغولو في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:بالنسبة لي، كل شيء جديد هنا لأن هناك بعض اللاعبين الجيدين حقا في الفريق، وكذلك بعض اللاعبين الشباب والجدد.

وأضاف:هناك مزيج جيد جدا هنا واللاعبين جيدين جدا، لذلك علينا محاولة الفوز بالبطولات هذا الموسم.

وأكمل:أعتقد أن التحدي بالنسبة لنا هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا. نريدها لأن لدينا فريق جيد ويجب أن نعطي جميعا كل ما لدينا في كل مباراة ، وآمل أن نلعب بشكل جيد وسيكون لدينا نتائج جيدة، وبعد ذلك كل شيء سيأتي نتيجة لذلك.

وعن الفوز بلقب الدوري الايطالي قال كالهانغولو: أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو الهدوء في هذه المرحلة.

وأضاف:نحن بحاجة الى وقت، وهناك الكثير من اللاعبين الجدد وهذا يستغرق وقتا للنمو ، سواء في المباريات أو داخل غرفة خلع الملابس. بعد ذلك، أنا متأكد من كل شيء سيأتي معا.

وتابع:الشيء الآخر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن نكون مجموعة تربطنا علاقة قوية ، وهذا أمر مهم جدا ، يمكننا الفوز معا والخسارة معا، سيكون لدينا أيام جيدة وأيام سيئة معا.

وواصل حديثه:كل لاعب مهم هنا وعلينا أن نركز على مبارياتنا، وهي كلها مهمة بالنسبة لنا لأننا بحاجة لحصد النقاط والحصول على النتائج.

واضاف:هذا هو السبب في أنني متأكد من أننا سوف نعطي كل شيء للفريق..

وعن مواجهة دورتموند الودية قال: انهم فريق كبير وناد مهم مع لاعبين جيدين.

وتابع:أعرفهم جيدا لأن لدي العديد من الأصدقاء يلعبون هناك، مثل زملائي في المنتخب الوطني التركي.

واكمل:سوف تكون مباراة ودية جميلة جدا، ونحن فريقين جيدين وعلينا أن نقاتل واللعب بشكل جيد ، يجب أن نلعب مباراة جيدة.