كريستال بالاس الإنجليزي يرغب في ضم تايدر

كشفت أمس تقارير إيطالية أن لاعب الخضر سفير تايدر مراقب من طرف عدة أندية إنجليزية، فإلى جانب نادي واتفورد الذي مازال يرغب في ضمه دخل نادي العاصمة لندن كريستال بالاس السباق من أجل الجزائري، موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي الشهير قال أن مسيري كريستال بالاس معجبون بتايدر ويتدارسون إمكانية ضمه خاصة أنهم بحاجة ماسة لتدعيم الوسط الدفاعي، ولم يقدم نادي كريستال بالاس لحد الآن أي عرض وكل ما هناك يبقى مجرد اهتمام على أمل أن يتطور لرغبة حقيقية في ضمه.

أودينيزي مازال يرغب في ضم تايدر ويقدم عرضا جديدا لأجله

قالت صحيفة كوريري ديلو سبور أن إدارة أودينيزي مازالت تجاهد من أجل تعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل، النادي الأسود والأبيض يعيش وضعا صعبا بسبب نزيف اللاعبين وعجزه عن تعزيز الصفوف لذلك يرغب في العودة للسوق الصيفية بقوة وسيقدم قريبا عرضا رسميا من أجل ضم الدولي الجزائري لاعب بولونيا سفير تايدر، إدارة أودينيزي سبق وأبدت اهتمامها بضم سفير لكنها اصطدمت بمطالب ناديه المالية التي قيل وقتها أنها كبيرة جدا .

بولونيا لن يتنازل عن سفير إلا بملغ مالي كبير

صحيفة الكوريري ديلو سبور قالت أن رغبة أودينيزي في ضم تايدر لن تكون في طريق مفتوح لأن إدارة بولونيا لن تتنازل عن نجمها الجزائري بسهولة، الصحيفة السابقة قالت أن دونادوني يرغب فعلا بتسريح سفير لكن عدم بيعه لن يزعجه كثيرا لأن تايدر يبقى لاعبا مميزا في الأخير، التقارير الإيطالي قال أن إدارة بولونيا ستقبل بعرض يصل لسبعة ملايين أورو وهو رقم ضخم جدا ومن الصعب أن يدفعه ناديه أودينيزي .

بورقعة-ع