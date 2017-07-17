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كوستا يوضح حقيقة وجود مشاكل مع أنشيلوتي ويكشف سبب إنتقاله ليوفنتوس

كوستا يوضح حقيقة وجود مشاكل مع أنشيلوتي ويكشف سبب إنتقاله ليوفنتوس

By admin
17 يوليو، 2017
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ناقش النجم البرازيلي دوغلاس كوستا جناح يوفنتوس الايطالي الجديد الاسباب وراء رحيله عن بايرن ميونيخ واتخاذ قرار الانضمام ليوفنتوس هذا الصيف.
وقال كوستا في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:الذي أثر في نفسي هو أن يوفنتوس فريق يلعب على الفوز دائماً.
وأضاف:لديهم فرصة كبيرة للنمو، وأريد العمل على التطوير وأشعر أنني انضممت للفريق المثالي في الوقت المثالي.
وعن وجود مشاكل مع أنشيلوتي أجاب كوستا:لا، انه شخص جيد، ولدي علاقة طيبة معه.
وتابع:أنا أفكر في نفسي، أريد التطوير وأنا لم يكن لدي هذه الاحتمالات قبل الانتقال للبايرن ، أنا ممتن جدا لهم.
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