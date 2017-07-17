كوستا يوضح حقيقة وجود مشاكل مع أنشيلوتي ويكشف سبب إنتقاله ليوفنتوس

ناقش النجم البرازيلي دوغلاس كوستا جناح يوفنتوس الايطالي الجديد الاسباب وراء رحيله عن بايرن ميونيخ واتخاذ قرار الانضمام ليوفنتوس هذا الصيف.

وقال كوستا في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:الذي أثر في نفسي هو أن يوفنتوس فريق يلعب على الفوز دائماً.

وأضاف:لديهم فرصة كبيرة للنمو، وأريد العمل على التطوير وأشعر أنني انضممت للفريق المثالي في الوقت المثالي.

وعن وجود مشاكل مع أنشيلوتي أجاب كوستا:لا، انه شخص جيد، ولدي علاقة طيبة معه.

وتابع:أنا أفكر في نفسي، أريد التطوير وأنا لم يكن لدي هذه الاحتمالات قبل الانتقال للبايرن ، أنا ممتن جدا لهم.