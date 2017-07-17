محرز قال نعم لروما، ودع زملاءه وأخبرهم بقرب انتقاله للكالتشيو

أطلت علينا الصحافة الإيطالية والإنجليزية يوم أمس بأخبار جديدة عن انتقال لاعب الخضر رياض محرز صوب نادي روما الإيطالي، حيث أجمعت المواقع المقربة من روما أن المدير الرياضي للنادي مونشي حسم الصفقة واللاعب قال نعم حتى أن صحيفة “كوفر روما” المقربة جدا والخاصة بأخبار الفريق قالت في صدر صفحتها أن رياض بات لاعبا جديدا وأن الأطراف المتفاوضة تعمل على حسم الأمور المالية، وكنا قد أشرنا في عدد أمس إلى أن محرز وافق على الانتقال ومونشي الآن يعمل على إنهاء الأمور مع إدارة ناديه ليستر سيتي .

مونشي يرغب في إنهاء الأمور قبل الـ29 من الشهر الحالي

الصحافة الإيطالية التي أجمعت على ضرورة إتمام صفقة محرز قريبا قالت أن المدير الرياضي للنادي مونشي يبحث حاليا كيفية إخراج رياض من تربص فريقه في النمسا مقابل إلحاقه سريعا بتربص الفريق في أمريكا، موقع “كالتشيو ميركاتو” قال أن تربص روما في الولايات المتحدة انطق أمس وسيمتد لغاية الـ29 من الشهر الحالي وأمل الرئيس بالوتا والمدرب دي فرانشيسكو أن يلعب رياض بعض اللقاءات مع الفريق في تربصه الحالي، ويبدو أمر إنهاء المفاوضات بين روما وليستر سهلا جدا بشرط أن يرفع النادي الإيطالي من عرضه المالي، ويواجه روما في رحلته الأمريكية ناديا توتنهام وباريس سان جرمان على أن يواجه جوفنتوس بعد يوم من عودته من هناك.

محرز ودع زملاءه وأخبر سليماني برحيله عن ليستر سيتي ؟؟

في خضم الأخبار الكثيرة هنا وهناك عن محرز، كشفت تقارير أمس نسبت لصحيفة الديلي ميل الشهيرة أن محرز ودع زملاءه في تربص الفريق حاليا في النمسا وأبلغ زميله الجزائري إسلام سليماني أنه راحل لا محالة عن الفريق، ذات التقارير كشفت أن رياض أبلغ زملاءه حتى بالوجهة التي سينتقل إليها وهي روما، في انتظار تأكيد هذه الأخبار لأن الإعلام الإنجليزي الذي يعتبر موثوقا أكثر من الإعلام الإيطالي الذي لم يشر إلى مثل هذه الأمور التي من الواجب علينا نقلها كما أتت.

روما يرفع عرضه من جديد وحديث عن قرب اتفاق بين الناديين

في سياق ذي صلة، قالت مصادر إيطالية عشية أمس أن نادي روما قدم عرضا ثانيا بعد الأول المقدر بـ23 مليون أورو، التقارير قالت أن العرض وصل لثلاثين مليون أورو ورفعه بهذه القيمة وهذه السرعة يدل على الرغبة الكبيرة لروما في حسم الأمور، صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية بدورها كشفت أن عرض روما الثاني بلغ 30 مليون أورو وهو مبلغ لا يبدو أنه سيقبل والعرض الجديد بدوره سيكون مرفوضا، التقارير الصحيفة مجتمعة قالت أن الاتفاق بين روما وليستر سيتي قادم لا محالة، حيث لم تعد وجهات النظر متباعدة خاصة أن ليستر سيتي يطلب 35 مليون أورو فقط دائما بحسب ذات المصادر .

ليفربول قدم عرضا رسميا جديدا تم رفضه

وسط كل الأخبار التي تدفع بمحرز صوب روما أطلت علينا أمس صحيفة “الديلي ميل” بخبر قالت فيه أن إدارة ليفربول ستعود بقوة في الأيام المقبلة من أجل رياض محرز، “الديلي ميل ” قالت أن يورغن كلوب لم يعد مقتنعا كثيرا بأجنحة الفريق ولن يمانع تدعيم المركز بلاعب بحجم رياض محرز حتى أنه قدم عرضا رسميا في اليومين الأخيرين تم رفضه من دون الإشارة إلى قيمته، ولم تستبعد الديلي ميل مفاجأة من قبيل رحيل رياض محرز صوب ليفربول بدل روما، حيث كشفت أن رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب في ضمه كبيرة وإدارة ليستر لن تهتم بوجهة اللاعب بقدر اهتمامها بالقيمة التي سيدرها على الخزينة، الصحيفة الإنجليزية ختمت تقريرها بالتأكيد على أن قيمة رياض لن تقل عن خمسين مليون جنيه إسترليني وليس ما تقوله الصحافة الإيطالية حاليا.

بورقعة-ع