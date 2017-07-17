وناس: “سعيد بأول أهدافي بقميص نابولي”

تمكن اليافع الجزائري آدم وناس من البصم سريعا على أول أهدافه مع ناديه الجديد نابولي وذلك في لقاء ودي جرى سهرة السبت الماضي، وناس عبر في تصريح أمس عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول هدف بقميص ناديه الجديد على أمل أن يكون فاتحة لأهداف كثيرة في الموسم المقبل، وقدم وناس مستوى جد مقبول في اللقاءين الوديين اللذين خاضهما الفريق حتى الآن وهي مؤشرات توحي بأن المدرب ساري سيمنحه الفرصة بكل تأكيد .

رئيس نابولي: ” وناس قدم مستوى مميزا”

تألق وناس وهدفه الرائع في مرمى نادي تورنتو كان له صدى واسع وصل إلى الرئيس أوريليو دي لاورنتيس الذي أشاد كثيرا بنجمه الجزائري، دي لاورنتيس قال أن وناس قدم مستوى مميزا وأبان عن قدرات هائلة منذ البداية، كما أشاد بهدوئه الكبير وقدرته الهائلة على السيطرة، المنتج السينمائي الكبير قال أن وناس يخطو بخطى ثابتة نحو التألق في انتظار انطلاق المنافسة الرسمية وتأكيد ذلك، يشار إلى أن دي لاورنتيس لم يذكر وناس بالاسم ولقبه في كل مرة باللاعب الفرنسي .

وناس يتلقى إشادة واسعة جدا والكل يجمع على أنه النجم القادم لنابولي

رغم أنه لعب لحد الآن لقاءين وديين فقط سجل فيهما هدف واحد فقط إلا أن الإعلام الإيطالي جن جنونه بوناس وبيسراه الساحرة، اسم الجزائري اكتسح يوم أمس الإعلام الإيطالي وخاصة المقرب من نادي نابولي، حيث تنبأ له الجميع بموسم ناجح حتى أن البعض تكلم عن قدرته على حجز مكان وسط كوكبة النجوم العالمين في الفريق، نابولي يضم لاعبين كبار ككاليخون، أنسيني، هامسيك ومارتينس ومجرد تواجد وناس في المجموعة سيكون إنجازا لكن الصحافة الإيطالية بدأت تتكلم عن كونه نجما من هؤلاء النجوم وليس لاعبا بديلا لهم .

بورقعة-ع