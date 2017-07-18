بونافينتورا : قدوم بونوتشي لميلان شئ مفيد لنا

أبدى الإيطالي جياكومو بونافينتورا لاعب وسط الميلان الإيطالي سعادته بقدوم الوافد الجديد ، الإيطالي ليوناردو بونوتشي لصفوف الروسونيري .

وكان بونوتشي انضم لصفوف الميلان قادما من صفوف يوفنتوس مقابل 42 مليون يورو في الميركاتو الصيفي .

ونقلت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية تصريحات بونافينتورا والذي قال : كل ماأريد قوله هو أنني لم أتوقع أن تأتي هذه الصفقات لفريقنا في هذا الصيف وقمنا بالتعاقد مع اللاعبين منذ بداية الميركاتو ، ياله من شئ رائع .

واضاف بونافينتورا : قدوم بونوتشي لميلان شئ رائع للغاية فهو لاعب فائز ويحصد البطولات وعنصر مهم للمنتخب الإيطالي .

وأكد بونافينتورا أن وجود بونوتشي مع لاعبي ميلان سيكون مفيد لهم في المستقبل .