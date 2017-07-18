دانيلو لايثق في غوارديولا ويفضل الانتقال للبلوز

دخل البرازيلي دانيلو الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد الإسباني حسابات العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكر موقع ديفنسا سنترال أن نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن رغبته بالتعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل البرازيلي ألفيش إلى باريس سان جيرمان في الفترة الماضية إلا أنه تراجع عن اتمام الصفقة.

واشار الموقع إلى أن تشيلسي بقيادة كونتي ومانشستر سيتي بقيادة غوارديولا أعلنا من قبل رغبتهم في التعاقد مع اللاعب إلا أن دانيلو قد يختار الانتقال لتشيلسي على حساب السيتي.

وأكد الموقع على أن تعاقد السيتي مع ولكر ظهير توتنهام جعل دانيلو يرفض فكرة الانتقال للفريق حيث لا يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء للوافد الجديد ووكر وهو ما علق عليه الموقع كاتباً: دانيلو لا يثق في غوارديولا.

وألمحت التقارير أن دانيلو قد يختار الانتقال لتشيلسي في حال تقديم عرض رسمي وتمت الموافقة عليه من إدارة ريال مدريد.