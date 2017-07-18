رسميا..توتي يؤكد نهاية مسيرته كلاعب ويتسلم مهام إدارية في روما

أكد النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما على نهاية مسيرته كلاعب كرة قدم، وتسلمه مهام إدارية في الجيالوروسي.

وخاض توتي آخر مباراة له بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية في الثامن والعشرين من ماي الماضي، ليشارك في المباراة رقم 786 له بقميص روما، بعد انضمامه لناشئي الفريق عام 1989.

وقال توتي في تصريحات خلال مقابلة مع القناة الرسمية لنادي روما: “أريد أن أبدأ نهاية مسيرتي كلاعب كرة، يوم 28 مايو كان تاريخيًا، وأثر في بشكل كبير، من الصعب شرح المشاعر التي انتابتني في ذلك اليوم”.

وأضاف: “دوري كلاعب انتهى، والآن سأبدأ دور مهم جديد كمدير للنادي، وأتمنى أن أقوم بنفس ما قمت به للنادي على البساط الأخضر”.

واختتم توتي تصريحاته قائلًا: “كرة القدم تعني لي كل شيء، إنها شغفي وتمثل لجسدي كل شيء”.