رغم رحيله لايفرتون .. يونايتد يعين روني سفيرا بعد الاعتزال

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي مانشستر يونايتد لايزال مستعدا لتعيين واين روني كسفير للنادي عندما يعتزل على الرغم من التخلي عنه هذا الصيف.

وعاد البالغ من العمر 31 عاما إلى ناديه القديم إيفرتون خلال فترة الانتقالات هذا الصيف وذلك قبل عام من انتهاء عقده مع يونايتد.

وتراجع دور روني في يونايتد تحت قيادة المدرب جوزي مورينيو الموسم الماضي، لكنه رغم ذلك كان قادرا على صناعة التاريخ وأصبح هداف النادي التاريخي برصيد 253 هدفا .

ووفقا لتقارير انجليزية فإنه على الرغم من انتقال المهاجم المخضرم إلى ملعب غوديسون بارك، فإن يونايتد يعتزم أن يستخدمه للسفر في جميع أنحاء العالم من أجل الترويج وتعزيز مكانة النادي وذلك بعد اعتزاله.

وتم ادراج هذا الدور في العقد الذي وقعه روني مع يونايتد في عام 2014، وعلى الرغم من أن العقد لم يعد صالحا الآن بعد أن رحل عن النادي، إلا أن العرض ما زال قائما.

وفاز الانجليزي الدولي بـ 12 لقب مع يونايتد، بما في ذلك خمسة ألقاب دوري انجليزي ممتاز، خلال فترة 13 عاما على ملعب أولد ترافورد.