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فابريغاس يرفض ميلان ويقرر البقاء مع تشيلسي

فابريغاس يرفض ميلان ويقرر البقاء مع تشيلسي

By admin
18 يوليو، 2017
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سيبقى الإسباني سيسيك فابريغاس، مع تشيلسي في الموسم المقبل، وسيرفض الخروج لميلان، رغم الشكوك الدائمة حول تواجده في التشكيل الأساسي، حسب ما أكدت مصادر جول.

وكان إيه سي ميلان قد حاول الحصول على خدمات فابريغاس في جانفي الماضي، ولكن اللاعب الإسباني فضل البقاء في تشيلسي.

يعيش فابريغاس مع عائلته الكبيرة في لندن والتي تبدو مرتاحة بشكل كبير هناك، مما يعني أن احتمالية خروجه من لندن ضعيفة جداً.

سيتنافس فابريغاس بشدة مع الثنائي نغولو كانتي والوافد الجديد تيموي باكايوكو على مكان أساسي في الفريق، مع اقتراب رحيل نيمانيا ماتيتش عن الفريق.

يحاول ميلان سد الفراغات المتواجدة في تشكيل الفريق، مع مشروع كبير يتم الاعداد له، مع مشاركة الفريق في الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

شارك فابريغاس في 38 مباراة مع تشيلسي في الموسم الماضي، سجل خلالها سبعة أهداف ومرر 15 تمريرة حاسمة.

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