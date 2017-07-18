فينغر يحسم الجدل حول رحيل سانشيز وانضمام ليمار ومحرز

أكد الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال أنه سيرفض بيع لاعبه التشيلي أليكسس سانشيز في الميركاتو الحالي.

وكانت أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد قد حاولت ضم اللاعب التشيلي الذي يتبقى له عام واحد في عقده.

وقال فينغر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بايرن ميونخ الودية: “لم أتحدث مع سانشيز منذ انتهاء كأس القارات، لن أهتم بحديث تمت ترجمته من الصحافة وقد يكون به بعض الأخطاء، لم أتحدث له من وقتها”.

وأضاف المدرب الفرنسي “سانشيز مختلف عن فان بيرسي، فان بيرسي رحل بعمر 31 عام، سانشيز لاعب أصغر وقد اتخذت قراري، سانشيز لن يرحل عن آرسنال”.

شارك سانشيز في 50 مباراة مع آرسنال في الموسم الماضي، سجل خلالها 30 هدف ومرر 19 تمريرة حاسمة.

وعن ضم ليمار ومحرز، قال فينغر: “من أين أتيتم بهذه الأخبار، لا تصدقوا ما يُقال في الصحافة، لا يكون صحيح دائماً”.

ربطت الصحافة الثنائي رياض محرز لاعب ليستر سيتي، توماس ليمار لاعب موناكو، بالانضمام لصفوف آرسنال في الموسم المقبل، من أجل تدعيم هجوم الفريق.

goal