الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
كاسانو يتراجع عن قرار الاعتزال

كاسانو يتراجع عن قرار الاعتزال

By admin
18 يوليو، 2017
1844
0
Share:

قرر المهاجم المخضرم أنطونيو كاسانو التراجع عن قرار اعتزاله كرة القدم بعد أسبوع واحد فقط من التوقيع مع هيلاس فيرونا الإيطالي.

كاسانو صاحب ال35 عاماً كان قد تعاقد مع فيرونا في صفقة انتقال حر 10 يوليو 2017، قبل اتخاذ قراره اليوم باعتزال كرة القدم، ثم العدول عن هذا القرار ليلعب مع فيرونا الموسم القادم.

هيلاس فيرونا عاد لأضواء الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي بعد تصدره الدرجة الثانية برصيد 78 نقطة.

المهاجم المخضرم سبق له اللعب للعديد من الأندية مثل باري، وروما، وريال مدريد، وسامبدوريا، وميلان، وإنترناسيونالي، وبارما.

أنطونيو كاسانو لعب 515 مباراة خلال مسيرته مع الأندية، وسجل 139 هدفاً، وصنع 91 هدفاً، كما شارك مع منتخب إيطاليا في 39 مباراة، وسجل عشرة أهداف.

وتوج كاسانو بلقب الدوري الإيطالي موسم 2010/2011، والدوري الأسباني موسم 2006/2007، والسوبر الإيطالي أربع مرات.

goal

الموضوع السابق

بونافينتورا : قدوم بونوتشي لميلان شئ مفيد ...

الموضوع التالي

إنتر ميلان يستعد للانقضاض على لاعب وسط ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017