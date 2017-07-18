كاسانو يتراجع عن قرار الاعتزال

قرر المهاجم المخضرم أنطونيو كاسانو التراجع عن قرار اعتزاله كرة القدم بعد أسبوع واحد فقط من التوقيع مع هيلاس فيرونا الإيطالي.

كاسانو صاحب ال35 عاماً كان قد تعاقد مع فيرونا في صفقة انتقال حر 10 يوليو 2017، قبل اتخاذ قراره اليوم باعتزال كرة القدم، ثم العدول عن هذا القرار ليلعب مع فيرونا الموسم القادم.

هيلاس فيرونا عاد لأضواء الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي بعد تصدره الدرجة الثانية برصيد 78 نقطة.

المهاجم المخضرم سبق له اللعب للعديد من الأندية مثل باري، وروما، وريال مدريد، وسامبدوريا، وميلان، وإنترناسيونالي، وبارما.

أنطونيو كاسانو لعب 515 مباراة خلال مسيرته مع الأندية، وسجل 139 هدفاً، وصنع 91 هدفاً، كما شارك مع منتخب إيطاليا في 39 مباراة، وسجل عشرة أهداف.

وتوج كاسانو بلقب الدوري الإيطالي موسم 2010/2011، والدوري الأسباني موسم 2006/2007، والسوبر الإيطالي أربع مرات.

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