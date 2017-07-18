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كريستال بالاس يرفض التخلي عن بينتيكي لتشيلسي

كريستال بالاس يرفض التخلي عن بينتيكي لتشيلسي

By admin
18 يوليو، 2017
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أكد الهولندي فرانك دي بور، المدير الفني لكريستال بالاس، أن فريقه لن يستمع للعروض المقدمة لكريستيان بينتيكي مهاجم الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن سعي تشيلسي للتعاقد مع كريستيان بينتيكي مهاجم كريستال بااس لسد النقص في مركز المهاجم الصريح بعد إعلان كونتي عدم حاجته لدييجو كوستا.

وقال دي بور في تصريحات صحفية: “بينتيكي سعيد هنا وأنا حقاً أريده في الفريق، لقد قدم موسم رائع خصوصاً في النصف الثاني منه، إنه لاعب هام ولن نبيعه”.

وأضاف المدرب الهولندي “نسعى لتطوير مركزنا في جدول الدوري، لن يحدث هذا عندما نبيع الهداف الأول للفريق في الموسم”.

شارك بينتيكي في 40 مباراة مع كريستال بالاس في الموسم الماضي، سجل خلالها 17 هدف وصنع هدفين.

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