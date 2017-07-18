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كونتي يحمل خبر سار لفابريغاس حول مستقبله مع تشيلسي

كونتي يحمل خبر سار لفابريغاس حول مستقبله مع تشيلسي

By admin
18 يوليو، 2017
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ذكرت تقارير صحفية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي طلب من سيسك فابريغاس لاعب وسط البلوز البقاء مع النادي للموسم المقبل .
وارتبط اسم فابريغاس بالرحيل عن صفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي والإنتقال لفريق ميلان الإيطالي ، خاصة أنه عانى بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة في الموسم الماضي .
وبعد تعاقد تشيلسي مع الفرنسي تيموي باكايوكو من صفوف موناكو الفرنسي أصبحت مهمة فابريغاس في اللعب في وسط ملعب تشيلسي صعبة للغاية .
وأفاد موقع  LONDON EVENING STANDARD أن كونتي أخبر فابريغاس بأنه يتمنى بقائه مع تشيلسي للفترة المقبلة .
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