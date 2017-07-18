كونتي يحمل خبر سار لفابريغاس حول مستقبله مع تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي طلب من سيسك فابريغاس لاعب وسط البلوز البقاء مع النادي للموسم المقبل .

وارتبط اسم فابريغاس بالرحيل عن صفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي والإنتقال لفريق ميلان الإيطالي ، خاصة أنه عانى بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة في الموسم الماضي .

وبعد تعاقد تشيلسي مع الفرنسي تيموي باكايوكو من صفوف موناكو الفرنسي أصبحت مهمة فابريغاس في اللعب في وسط ملعب تشيلسي صعبة للغاية .

وأفاد موقع LONDON EVENING STANDARD أن كونتي أخبر فابريغاس بأنه يتمنى بقائه مع تشيلسي للفترة المقبلة .