كونتي يرفض بدائل موراتا في الميركاتو الصيفي

رفض المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي لنادي تشيلسي الإنجليزي جميع البدائل المقترحة من قبل إدارة ناديه ومالكه الروسي رومان أبراموفيتش لعدم التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن هناك إمكانية للتعاقد مع الغابوني بيير ايمريك أوباميانغ و سيرخيو أغويرو في الفترة المقبلة ولكن في النهاية كونتي مصمم على الإسباني.

وترى إدارة تشيلسي أن ما يطلبه الريال لبيع موراتا هو باهظ الثمن لدفعه على الرغم من تقدم العمر بالغابوني أوباميانغ حيث يمتلك الآن 28 عاماً والإسباني 24 عاماً حتى الآن.

ولكن المدرب الإيطالي مقتنع بإمكانيات مهاجم بطل الليغا وأوروبا بالموسم الماضي ولا يريد التخلي عن مطلبه.