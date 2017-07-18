ليفربول يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن ناديه لن يتخلى عن كوتينهو أو أي لاعب آخر مهم في الفريق خلال الميركاتو الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت سعي برشلونة للتعاقد مع فيليب كوتينهو ليحل محل الإسباني أندريس إنييستا الذي بدأ مستواه يتراجع بسبب تقدم العمر.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: “لن نفقد أي لاعب مهم في الميركاتو الحالي، كوتينهو أو أي لاعب أساسي معنا لن يخرج من ليفربول، الأهم الآن أن نحاول تعزيز الصفوف”.

وأضاف المدرب الألماني “الأمر السيئ أننا لا نعلم حتى الآن ما سيحدث مع أهدافنا في السوق، لا أحد يعتقد أننا سنتقدم أكثر في الموسم المقبل بنفس الفريق، علينا أن نضيف بعض اللاعبين”.

اختتم كلوب حديثه قائلاً: “لن نستسلم بسهولة في سوق الانتقالات، سنظل نحاول التعاقد مع أهدافنا، كل شئ سيظل مفتوح حتى 31 أوت”.

كان ليفربول قد تعاقد مع محمد صلاح قادماً من روما، يحاول الآن التعاقد مع فيرجل فان دايك مدافع ساوثامبتون ونابي كيتا متوسط ميدان لايبزيغ الألماني.

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