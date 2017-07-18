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موناكو يخبر الأندية بقراره النهائي عن مبابي

موناكو يخبر الأندية بقراره النهائي عن مبابي

By admin
18 يوليو، 2017
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أخبر نادي موناكو الفرنسي بطل الدوري جميع الأندية الراغبة بالتعاقد مع الدولي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول الشاب بقراره النهائي في الانتقال.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن مبابي هو هدف كبير لأندية مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن في النهاية يريد ناديه الاحتفاظ بخدماته.
مبابي تم ابلاغه هو الآخر بإنه سيكمل مسيرته مع موناكو حتى نهاية الموسم المقبل ولم يعترض على ذلك مع التجديد داخل النادي لفترة قادمة لحفظ حقوق موناكو.
ليوناردو جارديم هو الآخر قد بعث برسالة طمأنينة لمبابي حول مستقبله وأنه سيعتمد عليه بجانب الدولي الكولومبي رادميل فالكاو في هجوم الفريق.
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