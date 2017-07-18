ميلان لا يهدأ .. صفقة جديدة في الطريق

اقترب نادي إيه سي ميلان الإيطالي من التعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيس، لاعب بايرن ميونخ، على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، حسب ما أكدت مصادر إيه إس بي إن.

كان كارل هاينز رومينيجيه، رئيس بايرن ميونخ، قد أعلن قبل أيام قليلة عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي، ولكن أشار أن الروسونيري لن يستطيع دفع المبلغ المطلوب من أجل سانشيس.

أكدت التقارير الصحفية في إيطاليا أن ميلان قد عرض 47 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات سانشيس، ما زالت المفاوضات مستمرة حول إعارة اللاعب لمدة عام مع أحقية الشراء بعد ذلك.

كان سانشيس قد انتقل لصفوف بايرن ميونخ قبل عام من الآن ولكنه لم ينجح في التواجد أساسياً مع كارلو أنشيلوتي.

شارك سانشيس في 25 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي، كان منها 9 فقط كلاعب أساسي.

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