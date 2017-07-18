الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
ميلان لا يهدأ .. صفقة جديدة في الطريق

ميلان لا يهدأ .. صفقة جديدة في الطريق

By admin
18 يوليو، 2017
665
0
Share:

اقترب نادي إيه سي ميلان الإيطالي من التعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيس، لاعب بايرن ميونخ، على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، حسب ما أكدت مصادر إيه إس بي إن.

كان كارل هاينز رومينيجيه، رئيس بايرن ميونخ، قد أعلن قبل أيام قليلة عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي، ولكن أشار أن الروسونيري لن  يستطيع دفع المبلغ المطلوب من أجل سانشيس.

أكدت التقارير الصحفية في إيطاليا أن ميلان قد عرض 47 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات سانشيس، ما زالت المفاوضات مستمرة حول إعارة اللاعب لمدة عام مع أحقية الشراء بعد ذلك.

كان سانشيس قد انتقل لصفوف بايرن ميونخ قبل عام من الآن ولكنه لم ينجح في التواجد أساسياً مع كارلو أنشيلوتي.

شارك سانشيس في 25 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي، كان منها 9 فقط كلاعب أساسي.

goal

الموضوع السابق

ليفربول يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

الموضوع التالي

فينغر يحسم الجدل حول رحيل سانشيز وانضمام ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017