نيفيل واثق من تواجد بوغبا ضمن الكبار بعد الراحة

أكد فيل نيفيل، لاعب مانشستر يوانيتد السابق، أن بول بوجبا سيظهر بشكل مختلف في الموسم المقبل وسيتواجد ضمن كبار لاعبي خط الوسط في العالم، بعد الراحة التي حصل عليها هذا الموسم.

وكان بول بوغبا قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي قادماً من يوفنتوس ليكون اللاعب الأغلى في العالم.

وقال نيفيل في تصريحات صحفية: “بوغبا عاد من كأس العالم في الموسم الماضي ليلعب كرة القدم، لم يحصل على قسط من الراحة، في نفس الوقت ارتفاع قيمة انتقاله كان له تأثير على مستواه بسبب الضغوطات التي تعرض لها”.

وأضاف اللاعب الإنجليزي السابق “لقد عرف في الموسم الماضي ما هو المطلوب منه، مع حصوله على عطلة هذا الموسم، فإنه سيتطور بشكل كبير وسيصبح واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم”.

وعن اللاعبين الذي يفضل أن يشاهدهم في الدوري الإنجليزي، قال نيفيل: “أحب مشاهدة هاري كين، ديلي آلي، ماركوس راشفورد، ثلاثي مانشستر سيتي ليروي ساني وغابريل خيسوس وكيفن دي بروين”.

من المقرر أن يعود الدوري الإنجليزي للانطلاق في 11 أوت المقبل بمواجهة آرسنال وليستر سيتي.

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