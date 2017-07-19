البايرن يؤكد إهتمام الميلان ويعلن سعر سانشيز

كشف رئيس نادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغي عن إمكانية التفريط في لاعب الفريق ريناتو سانشيز .

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات رومينيغه التي أكد من خلالها على أن سانشيز يحتاج للحصول على المزيد من الفرص والوقت ، وحدد سعر بيعه.

وقال: إنه لم يحصل على الوقت الكافي في البايرن ، لذا نحن سنحاول مناقشة إعارته وربما يحدث ما هو أبعد من ذلك .

واضاف: أنا لست مدربًا ولكن أعتقد ان ريناتو يحتاج للعب بشكل أكبر ، وأنا أؤكد إهتمام الميلان ولكن المحادثات لم تتطور الاسبوع الماضي .

وتابع: إذا كان هناك نادٍ مهتم بلاعب من البايرن عليه ان يكون مستعدًا لتلبية الإحتياجات الاقتصادية ، وانا لا أشعر بأن الميلان جاهز لذلك .

وأخيرًا حدد سعر بيعه حيث قال: نحن سنقول أنه لن يكون سيئًا إذا حصلنا على 48 مليون يورو .