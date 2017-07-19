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البايرن يؤكد إهتمام الميلان ويعلن سعر سانشيز

البايرن يؤكد إهتمام الميلان ويعلن سعر سانشيز

By admin
19 يوليو، 2017
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كشف رئيس نادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغي عن إمكانية التفريط في لاعب الفريق ريناتو سانشيز .
ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات رومينيغه التي أكد من خلالها على أن سانشيز يحتاج للحصول على المزيد من الفرص والوقت ، وحدد سعر بيعه.
وقال: إنه لم يحصل على الوقت الكافي في البايرن ، لذا نحن سنحاول مناقشة إعارته وربما يحدث ما هو أبعد من ذلك .
واضاف: أنا لست مدربًا ولكن أعتقد ان ريناتو يحتاج للعب بشكل أكبر ، وأنا أؤكد إهتمام الميلان ولكن المحادثات لم تتطور الاسبوع الماضي .
وتابع: إذا كان هناك نادٍ مهتم بلاعب من البايرن عليه ان يكون مستعدًا لتلبية الإحتياجات الاقتصادية ، وانا لا أشعر بأن الميلان جاهز لذلك .
وأخيرًا حدد سعر بيعه حيث قال: نحن سنقول أنه لن يكون سيئًا إذا حصلنا على 48 مليون يورو .
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