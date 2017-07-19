الخفافيش يبدأون المفاوضات الرسمية لضم دينامو سان جيرمان

بدأ نادي فالنسيا الإسباني بالفعل المفاوضات الرسمية مع المسئولين داخل باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على الدولي البولندي غريغورز كريتشوفياك.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الخفافيش تريد حسم الصفقة وإعلانها رسمياً حتى يتسنى للاعب المميز أن يتدرب تحت قيادة مدربه الجديد مارسيلينو.

كريتشوفياك ينتظر فقط أن يصل الناديين إلى المفاوضات الرسمية والنهائية حتى يحزم أمتعته خاصة وأنه أصبح بديلاً مع وصيف الدوري الفرنسي.

وكان البولندي على رادار أي سي ميلان الإيطالي ولكن الأخير قد تعاقد مع الأرجنتيني لوكاس بيليا لتدعيم خط الوسط.