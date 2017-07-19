الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيالدوري الفرنسيملاعب العالم
الخفافيش يبدأون المفاوضات الرسمية لضم دينامو سان جيرمان

الخفافيش يبدأون المفاوضات الرسمية لضم دينامو سان جيرمان

By admin
19 يوليو، 2017
2083
0
Share:
بدأ نادي فالنسيا الإسباني بالفعل المفاوضات الرسمية مع المسئولين داخل باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على الدولي البولندي غريغورز كريتشوفياك.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الخفافيش تريد حسم الصفقة وإعلانها رسمياً حتى يتسنى للاعب المميز أن يتدرب تحت قيادة مدربه الجديد مارسيلينو.
كريتشوفياك ينتظر فقط أن يصل الناديين إلى المفاوضات الرسمية والنهائية حتى يحزم أمتعته خاصة وأنه أصبح بديلاً مع وصيف الدوري الفرنسي.
وكان البولندي على رادار أي سي ميلان الإيطالي ولكن الأخير قد تعاقد مع الأرجنتيني لوكاس بيليا لتدعيم خط الوسط.
الموضوع السابق

شالك يرفض التفريط في نجمه المتألق لآرسنال

الموضوع التالي

دعم إداري كبير للبارسا في أمريكا

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017