ثلاثي انجلترا ينافسون يوفنتوس على نجم بايرن ميونخ

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن الألماني توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونخ يتلقى اهتمام كبير من الأندية الإنجليزية.

وأشارت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن مولر يتلقى اهتمام كبير من ثلاثة أندية إنجليزية وهم أرسنال وتشيلسي وليفربول.

وأضاف التقرير أن الثلاثي الإنجليزي ينافسون مع يوفنتوس الإيطالي من أجل الحصول على خدمات مولر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جهة أخرى فإن الصحيفة نقلت تصريحات لرئيس النادي رومينيغي أكد خلالها أن مولر ليس للبيع، ولا توجد أي نية من النادي البافاري للتخلي عنه.

يذكر أن مولر عانى تحت قيادة الإيطالي كارلو انشيلوتي في الموسم الماضي، حيث أنه كان دائمًا يفضل عليه تياجو ألكانتارا في المكان المفضل لمولر وهو خلف رأس الحربة، وهو ما قد يدفع صاحب السابعة والعشرين عامًا للمغادرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد التعاقد مع خاميس رودريغيز من ريـال مدريد.