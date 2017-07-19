دعم إداري كبير للبارسا في أمريكا

يدعم مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني طاقم إداري كبير من مجلس الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو في رحلة المعسكر الخارجي بالولايات المتحدة الامريكية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن خوردي كاردونر نائب الرئيس الأول إلى جانب خوردي ميستري ، مانيل أوريو ، والمدراء خوردي مويش ، خافيير بورداس ، اوريول توماس ، سيلفيو الياس ، جوسيب رامون فيدال ، انريكي تومباس.

مع سفر بعض أساطير الفريق إلى هناك جوليانو بيليتي ، تيري هنري ، رفائيل ماركيز.

وبالطبع سيستمروا في أمريكا حتى يحضرون مباراة الكلاسيكو في ولاية فلوريدا والتي ستكون ودية أمام ريال مدريد.