رئيس الأتليتي يتحدث عن ظهور كوستا بقميص الفريق

تحدث إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد عن ظهور دييغو كوستا مهاجم تشيلسي بقميص الروخوبلانكوس في إحدى الحفلات.

ونشرت صحيفة مترو تصريحات سيريزو التي أكد من خلالها على أنه لم يتحدث مع كوستا منذ فترة طويلة وأن إرتداءه القميص لا يعني شئ .

وقال: كوستا لاعب في تشيلسي حاليًا وانتم تعلمون منذ فترة إننا لا يمكننا التعاقد مع لاعبين هذا الصيف ، وظهوره بهذا القميص لا يعني شئ فأي شخص يمكنه إرتداءها.

واضاف: دييغو لاعب مميز وعظيم وكان في أسبانيا لعدة سنوات وسوف يعود لأسبانيا يومًا ما .. في الأجازات سيكون من الجيد ان تزور مدريد وإذا كان معك النقود سيكون أمرًا ممتعًا .

وتابع: لقد مر فترة طويلة منذ تحدثت معه، على الأقل سنة منذ غادر الفريق كنت أراه مع المنتخب الأسباني ولكن تحدثنا قليلًا جدًا.