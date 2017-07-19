شالك يرفض التفريط في نجمه المتألق لآرسنال
قالت تقارير صحفية أن فريق شالك الألماني لايريد التفريط في اللاعب الألماني ليون جورتسيكا لفريق آرسنال الإنجليزي في الميركاتو الصيفي .
وساهم جورتسيكا في فوز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم للقارات في شهر يوليو الجاري حيث ساهم تألقه في جذب أنظار كلاً من بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وآرسنال لضمه .
وقالت صحيفة بيلد أنه رغم تعاقد الآرسنال مع الفرنسي الكسندر لاكازيت لكن الجانرز يريد ايضا ضم جورتسيكا في الفترة الحالية .
وكان جورتسيكا رفض تجديد عقده مع شالك في الفترة الماضية حيث كان سيوقع على عقد مدته أربعة مواسم .
وربما يفضل جورتسيكا البقاء في ألمانيا والإنتقال لفريق البايرن .