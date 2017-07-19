قائد نابولي يكشف مدى أهمية الفوز في الوديات

تحدث قائد نابولي ماريك هامسيك عن المباراة الودية القادمة امام فريق كييفو فيرونا في إطار الإستعدادات للموسم الجديد .

ونشرت صحيفة توتو ميركاتو تصريحات هامسيك التي أكد من خلالها على أهمية المباراة بالنسبة للفريق ، مشيرًا إلى ان الفوز في هذه المباريات يساعده.

وقال: نحن سوف نواجه كييفو وهذه المباريات تساعدنا على التأقلم بشكل أفضل ، ونحن تطورنا في العديد من النواحي .

وأضاف: نحن نريد الحصول على المزيد من النتائج الإيجابية قبل الموسم ، ونحن سعداء للغاية فالفوز يساعدك ويعطيك قوة على المضي قدمًا .