ويستهام بوابة تشيشاريتو للعودة للبريميرليغ

أكدت مصادر صحفية إنجليزية اقتراب نادي ويستهام من التعاقد مع المكسيكي خافير هيرنانديز مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

سكاي سبورت أوضحت أنها مسألة أيام حتى إعلان الهامرز التوقيع مع مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

تشيشاريتو صاحب ال29 عاماً لعب مع الشياطين الحمر أربعة مواسم خلال الفترة من 2010 حتى 2014، شارك خلالها في 158 مباراة، وأحرز 59 هدفاً، وصنع 20 هدفاً.

كما قضى موسماَ على سبيل الإعارة مع ريال مدريد الأسباني، وشارك خلال 33 مباراة، وسجل تسعة أهداف، وصنع تسعة أهداف.

وانتقل المهاجم المكسيكي إلى باير ليفركوزن في 2015، وشارك في 76 مباراة، مسجلاً 39 هدفاً، وصانعاً لتسعة أهداف.

الموسم الماضي، شارك هيرنانديز مع ليفركوزن في 26 مباراة بالدوري الألماني، وسجل 11 هدفاً، وصنع ثلاثة أهداف.

خافير هيرنانديز لعب 96 مباراة مع المكسيك، وهو الهداف التاريخي للمنتخب بتسجيل 48 هدفاً.

تشيشاريتو فاز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد مرتين، وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد، والكأس الذهبية مع المكسيك.

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