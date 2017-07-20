المدير الرياضي لباريس في لندن لإنهاء صفقة سانشيز

أكدت تقارير صحفية ان المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان أنتيرو هنريك يتواجد في لندن من أجل صفقة أليكسيس سانشيز.

ونشرت صحيفة ميرور أن البي أس جي يريد الإجهاز على صفقة سانشيز في أقرب فرصة بإقناع الغانرز بالتخلي عن سانشيز.

وحسب التقارير فإن البي أس جي يجهز لتلبية مطالب الأرسنال المالية من أجل التخلي عن سانشيز ، مستغلين المدة المتبقية في عقد اللاعب والتي تنتهي مع نهاية الموسم القادم.

ويذكر ان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مازال يسعى وراء التعاقد مع سانشيز ، ولكن الجانرز لا يريدون التفريط فيه لأحد خصومهم بالبريمييرليغ.