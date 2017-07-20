الميلان يدخل ضمن حلول الأتليتي لحل معضلة كوستا

أرتبط فريق أتلتيكو مدريد منذ فترة بإستعادة مهاجمه السابق ومهاجم تشيلسي دييغو كوستا في الفترة المقبلة.

فبالإضافة إلى ان المدير الفني للبلوز أنطونيو كونتي قد أخبره بإنه خارج حساباته ، فإن البلوز أيضًا قاموا بالتعاقد مع ألفارو موراتا تمهيدًا للإستغناء عنه.

ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن فريق أتلتيكو مدريد قد أدخل خيار إنتقال كوستا إلى أي سي ميلان بشكل مؤقت ضمن حلوله.

حيث كان الحل الأساسي أمام الأتليتي هو ان يبقى كوستا ضمن صفوف البلوز لحين الإنتقال بشكل نهائي في جانفي عندما تنتهي عقوبة الأتليتي .

ولكن تشير التقارير إلى ان كوستا لن يتمكن من البقاء في البلوز ، لذا فإن خيار الانتقال للميلان بشكل مؤقت بات مطروحًا بشكل كبير.