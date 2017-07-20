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تشيلسي يستعد للتخلي عن موهبته الدنماركي لإشبيلية

تشيلسي يستعد للتخلي عن موهبته الدنماركي لإشبيلية

By admin
20 يوليو، 2017
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أكدت تقارير صحفية ان فريق تشيلسي الإنجليزي يستعد لبيع لاعبه الشاب أندرياس كريستيانسن لفريق إشبيلية.
ونشرت صحيفة الأكسبريس الإنجليزية ان تشيلسي مستعد للتخلي عن كريستيانسين للفريق الأسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.
وحسب التقارير فإن البلوز يتوقع ان تتم الصفقة مقابل 13.4 مليون أسترليني من أجل المدافع ذو الـ21 عامًا.
وقد أبدى فريق اشبيلية رغبته في التعاقد مع الدنماركي كريستيانسين بعد أداءه الموسم الماضي في فريق بروسيا مونشنغلادباخ ، حيث لعب له معارًا من البلوز.
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